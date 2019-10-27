DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü oda ilk defa böyle görüntülendi!

ABD Başkanı donald Trump'ın sosyal meday hesabında "Çok büyük bir şey oldu" diye duyurduğu olayın DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesi olduğu iddia ediliyor. Anadolu Ajansı, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.