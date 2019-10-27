DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü oda ilk defa böyle görüntülendi!
ABD Başkanı donald Trump'ın sosyal meday hesabında "Çok büyük bir şey oldu" diye duyurduğu olayın DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesi olduğu iddia ediliyor. Anadolu Ajansı, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
05:43
Norveç'te PKK'lı hainlerin saldırdığı aile A Haber'e konuştu! 27.10.2019 | 13:40
01:04
Kuzey Makedonya'da 'Türkiye ile Dayanışma Mitingi' 27.10.2019 | 09:29
00:53
PKK yandaşları Volkswagen binasına saldırdı 26.10.2019 | 20:42
01:59
ABD'de yangın! 2 bin kişi tahliye edildi 26.10.2019 | 10:06
01:17
Telabyad’ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı 25.10.2019 | 18:19
02:15
Motosiklete el koymak isteyen polislere saldırdılar 25.10.2019 | 17:39
01:45
California alevlere teslim oldu 25.10.2019 | 17:36
01:52
Şili'de eylemciler polisle çatıştı 25.10.2019 | 17:29
02:12
PKK'ya katılan İngiliz mahkemesi sonuçlandı 25.10.2019 | 15:40
02:16
Kadın yolcuyu korumak isterken otobüs sürücüsünden dayak yedi 25.10.2019 | 14:26
00:59
Cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi gözaltına alındı 25.10.2019 | 12:17
01:37
Soğutuculu TIR dorsesinde ölüme yolculuk 25.10.2019 | 11:15
02:25
Rusya’dan kritik Suriye açıklaması: 300 Rus askeri polisi Suriye'de 25.10.2019 | 10:26
00:29
Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı 25.10.2019 | 09:55
02:50
Teröriste 'devlet adamı' muamelesi! 24.10.2019 | 22:45
02:36
İspanya’da diktatör Franco’nun mezarı nakledildi 24.10.2019 | 19:07
01:27
1 yaşındaki bebek ölümden döndü 24.10.2019 | 11:29
00:44
Rusya'da kaza yapan araçlar yayaları ezip geçti 24.10.2019 | 10:51
00:19
Sirkte gösteri yapan ayı, terbiyecisine saldırdı 24.10.2019 | 10:13