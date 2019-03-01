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Gençlerden Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP/HDP ittifakı sorusu!

Bursa'da gençler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP/HDP işbirliği hakkında soru sordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yeterli bulmayan genç ise "Bunlarla CHP nasıl oluyor da iş birliği yapıyor?" diyerek verilen cevaba inanmadığını belirtti.

Bursa'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen M.A. isimli genç, CHP'nin HDP ile ittifakını sordu. M.A., Kılıçdaroğlu'na "CHP Atatürk'ün partisi hepimiz çok iyi biliyoruz. HDP'de terörist PKK'nın uzantısı olan bir parti, bunlarla CHP nasıl oluyor da iş birliği yapıyor" şeklinde soru yönetti. Bunun üzerine M.A. isimli gence kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun cevabı ise genci tatmin etmedi.

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Kılıçdaroğlu'na sorduğu soruya doğru dürüst bir cevap alamadığını iddia eden M.A. ise, "Sorum şuydu: 'Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi hepimiz çok iyi biliyoruz, HDP ise terörist PKK'nın uzantısı olan bir parti. Bunlarla CHP'nin işbirliği yapmasını sorduk. Yapmadı, dedi.

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Gençlerden Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP/HDP ittifakı sorusu!
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