Gençlerden Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP/HDP ittifakı sorusu!

Bursa'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen M.A. isimli genç, CHP'nin HDP ile ittifakını sordu. M.A., Kılıçdaroğlu'na "CHP Atatürk'ün partisi hepimiz çok iyi biliyoruz. HDP'de terörist PKK'nın uzantısı olan bir parti, bunlarla CHP nasıl oluyor da iş birliği yapıyor" şeklinde soru yönetti. Bunun üzerine M.A. isimli gence kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun cevabı ise genci tatmin etmedi.

"Gözümde HDP neyse bu saatten sonda CHP'de odur"

Kılıçdaroğlu'na sorduğu soruya doğru dürüst bir cevap alamadığını iddia eden M.A. ise, "Sorum şuydu: 'Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi hepimiz çok iyi biliyoruz, HDP ise terörist PKK'nın uzantısı olan bir parti. Bunlarla CHP'nin işbirliği yapmasını sorduk. Yapmadı, dedi.