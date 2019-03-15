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Son dakika haberi... Yeni Zelanda'da camiye silahlı saldırının katliam videosu ortaya çıktı!

Son dakika haberi! Yeni Zelanda'da Cuma namazı sonrası camiye yapılan silahlı saldırının dehşet verici katliam videosu ortaya çıktı. Yeni Zelanda CristChurch El Nur Camisi'ne ve bir camiye daha yapılan uzun namlulu otomatik silahlı saldırı anı videosu sosyal medya uygulaması Facebook uygulamasını kullanarak canlı yayınlayan caninin silahındaki Türk düşmanı TURKOFAGOS yazısı dikkat çekiyor. Sapık caninin görüntülerde vahşice cami cemaatini katlettiği görülüyor. Katliamda 40 kişinin öldüğü onlara kişinin yaralandığı açıklandı. İşte Yeni Zelanda cami saldırısı anı...

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Son dakika haberi... Yeni Zelanda'da camiye silahlı saldırının katliam videosu ortaya çıktı!
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