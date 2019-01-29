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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. Bölüm fragmanı yayınlandı hemen izle! Hızır Çakırbeyli'den intikam yemini!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. Bölüm'de Hızır Çakırbeyli meydan okuyor "İlyas'a bir şey olursa hesabını sizden soracağım!" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. Bölüm'de Hızır Çakırbeyli, İlyas Çakırbeyli için intikam sözü veriyor!

Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır. Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. Bölüm fragmanı yayınlandı hemen izle! Hızır Çakırbeyli'den intikam yemini!
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