CHP'nin yeni tiyatrosu! CHP’li Meclis Üyesi Emine Polat'ı sıradan bir vatandaş gibi gösterip...

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ekibinin gündeme getirdiği bir sokak röportajında, sıradan bir vatandaş gibi konuşan kadının CHP'li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Emine Polat olduğu ortaya çıktı.

Röportajda İmamoğlu'nu desteklediğini söyleyen Polat, dini argümanları da kullanarak muhafazakar kesimin İmamoğlu'nu desteklediği algısını oluşturma çalıştı.

Gerçeğin gün yüzüne çıkması üzerine Polat'a tepki yağdı.