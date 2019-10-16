İşte Barış Pınarı Harekatı ile yolun sonuna gelen terör örgütü YPG/PYD destekçilerinin kara propagandası
Terör örgütü YPG/PKK yanlılarının Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak amacıyla başka olaylardan ve başka zamanlarda çekilmiş fotoğraflar paylaşıyor. Başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş görüntüleri manipüle etme çabası "Alev içindeki, yanmış askeri araçlar ve tankların" kareleriyle devam etti. İşte Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için paylaşılan o fotoğraflardan bazıları ve gerçekler...
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