Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması: Hesabı soruldu | Video
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Akar hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "(İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:38
07:18
İdlib’de diplomatik gelişmeler nasıl devam edecek? 03.02.2020 | 12:02
00:49
Deprem esnasında oluşan esrarengiz ışık | Video 02.02.2020 | 20:35
07:38
01:02
Şükrü Ersoy İzmir için uyardı! Şükrü Ersoy'dan flaş deprem uyarısı | Video 01.02.2020 | 00:36
04:27
00:59
Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımına başlandı | Video 31.01.2020 | 18:24
03:20
01:43
Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor | Video 31.01.2020 | 09:52
01:18
08:03
Numan Kurtulmuş A Haber'e son gelişmeleri değerlendirdi | Video 30.01.2020 | 21:40
07:49
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 30.01.2020 | 00:58
13:22
AFAD Başkanı açıkladı... Afet eylem planının detayları neler? 29.01.2020 | 22:46
08:31
02:16
01:44
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulur? 28.01.2020 | 20:32
01:23
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem! 28.01.2020 | 19:18
00:35
Kırkağaç depremi Sındırgı'da paniğe neden oldu...O anlar kamerada 28.01.2020 | 18:28
04:20