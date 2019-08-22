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Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Hercai'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı! 2. sezonda neler olacak?

Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Hercai'nin yeni sezon tanıtımı hayranlarını meraklandırdı. İkinci sezonda neler olacağını merak eden izleyiciler tanıtım filmini internette aratmaya başladı. Hercai'nin 2. sezon fragmanı büyük beğeni topladı. Hercai'nin yeni sezonu Eylül'de atv ekranlarında kaldığı yerden devam edecek!

HERCAİ 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI? (SEZON FİNALİ)

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

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Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Hercai'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı! 2. sezonda neler olacak?
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