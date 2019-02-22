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Atv'nin yeni dizisi Hercai'nin tanıtımı yayınlandı!

Hercai birinci tanıtım yayınlandı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalı atv'ye yepyeni bir dizi daha geliyor. Hafta içi hergün yayınlanan dizileriyle reytinglere damgasını vuran atv listesine Hercai dizisini ekledi. Hayranların merakla beklediği dizide neler olacak? Hercai birinci tanıtımı yayınlandı. İşte tüm detaylar... "Ne kadar uzağa gidersen git seni hep bulacağım, ne zaman düşecek olsan seni hep tutacağım..."

HERCAİ HİKAYE

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geliyor: "Hercai"

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Hercai'nin ilk teaserı dün akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin tanıtımda UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesi'nde bulunan Malabadi Köprüsüne yer verildi.

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini ise Akın Özözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Elif Başlamışlı paylaşıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.

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Atv'nin yeni dizisi Hercai'nin tanıtımı yayınlandı!
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