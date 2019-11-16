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Hercai 21. son bölüm tamamı full izle!

16.11.2019 | 00:38

Hercai 21. son bölüm tamamı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Hercai dizisi dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle nefes kesti! Yayınlanan her bölümüyle reytinglere damga vuran dizinin yeni bölümünde neler oldu? Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Hercai dizisi dün akşam 21. son bölümüyle evlerinize konuk oldu. Hercai 21. son bölümde Miran tüm sevgisiyle Reyyan’ı iyileştirmeye çalışır. Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır. Acaba Hazar Şadoğlu'nu iten gerçekten Miran mıdır? Hercai 21. yeni bölüm tamamını buradan hemen izleyebilirsiniz... İşte tüm detaylar...

Atv'nin en çok izlenen ve her bölümüyle reytinglere damgasını vuran dizisi Hercai 21. bölüm dün akşam ekranlara geldi. Yeni bölümüyle hayranlarının karşısına çıkan dizi Hercai'nin yeni bölümünde neler oldu?

HERCAİ 21. BÖLÜM İZLE YENİ BÖLÜM İZLE

Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır. Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'ı iyileştirmeye çalışır.

Hazal hayati tehlikeyi atlattı!

Diğer yandan Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran'ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu'nu iten gerçekten Miran mıdır?

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