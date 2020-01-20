Hercai 29. Bölüm (24 Ocak 2020 Cuma) Dizinin hayranlarını üzen şok ölüm sahnesi!
atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Hercai'nin 24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlanacak olan 29. yeni bölüm son fragmanındaki alevler arasında ölüm sahnesi dizinin hayranlarını şoke etti!
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