Kim Milyoner Olmak İster? 844. son bölüm tamamı full izle!

Kim Milyoner Olmak İster? 844. son bölüm tamamı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen yarışma programı Milyoner yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu anlarıyla ve sorularıyla hayranlarını ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının son bölümünde yarışmacılar sorulara ne cevap verdi? İşte tüm detaylar...