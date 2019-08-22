Kimse Bilmez setinde Keremcem ve Burak Serdar Şanal'dan efsane düet

Dizideki rolünü başarıyla yürüten Keremcem, bir yandan da müzik kariyerine devam ediyor. Fırsat buldukça, dinlenme karavanında şarkı söyleyerek YouTube kanalında paylaşan ünlü oyuncu, bu kez rol arkadaşı Burak Serdar Şanal'ın hiç bilinmeyen bir yeteneğini takipçileriyle paylaştı. Beraber kamera karşısına geçen Keremcem ve Burak Serdar Şanal, herkesin kalbinde taht kuran "Gesi Bağları" isimli türküyü seslendirdi. Keremcem, bir yandan şarkıya eşlik ederken bir yandan da akustik gitar çaldı. Birlikte "Gesi Bağları" isimli türküyü seslendiren ikiliyi kısa sürede binlerce kişi izledi. Ünlü oyuncu Keremcem, video paylaşımının altına; "Herkese merhaba! Kimse Bilmez dizi setinde Burak Serdar Şanal nam-ı diğer Pilot ile birlikte Gesi Bağları türküsünü sizler için seslendireceğiz. Akustik Karavan konseptinde hazırladığımız bu videoyu izledikten sonra bize yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın." notunu düştü.

Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği dizinin Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstleniyor. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide; Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yer alıyor.