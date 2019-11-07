Dikkat bu gıdalar kanser yapıyor! Bu tip yaşam tarzı ve beslenme kanseri adeta davet ediyor...

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, atv 'Kahvaltı Haberleri' programında; kanser ve beslenme alışkanlıkları, şeker tüketimi, kilo ilişkisi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, sağlıklı yaşam ve kanserden uzak durmak için yapılması gerekenleri tek tek anlattı. İşte Kanserden korunmanın ve sağlıklı yaşamın sırları; “Yatarken ince kıyafet giyenlerde, metabolizma daha hızlı çalışıyor” ... “Soğuk ve şekersiz içecek tüketmek metabolizmayı hızlandırıyor” ... “İçeceğin tipi de bazen kanserinizi azaltır ya da artırır” ... “Bitki çayı ya da su içmek kanser riskinizi azaltır” “alkol tüketimi kanser riskini artırıyor”