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Endoskopik işlemler ölüme yol açar mı?

16.01.2020 | 09:27

Isparta’da endoskopik işlemden sonra bir kişinin hayatının kaybetmesi üzerine endoskopi ve kolonoskopi ölümcül sonuçlar doğurur mu sorusu akıllara geldi. Kullanılan anestezi ilacının ölüme sebep olduğu iddiası üzerine Sağlık Bakanlığı 81 ilin Sağlık Müdürlüğüne “çok acele” ibareli yazı göndererek ilacın durdurulmasını talimatını verdi.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, konuyu A Haber'e değerlendirdi.

"ENDOSKOPİ SIKINTILI BİR İŞLEM DEĞİLDİR, HER GÜN ONLARCA HASTANEDE YAPILMAKTADIR"

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu; "Endoskopi ve kolonoskopi güvenli olmasının yanı sıra, tanı koydurucu ve bunun yanı sıra da hastalarımız için hayat kurtarıcıdır. En ufak bir işlemin bile yan etkileri olabiliyor, fakat Isparta'da büyük ihtimalle beklenmeyen bir olay meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliği ve endoskopik işlemin güvenilir olmadığı iddialarına yanıt olarak Alparslan Tanoğlu; "Anestezi hastayı uyku haline getirmenin dışında bazen solunumu baskılama olarak da adlandırılır. Aynı şekilde kalp ile ilgili fonksiyonları da zaman zaman baskılayabiliyor. Asıl çekinceler orada doğmaktadır." dedi.

Ek olarak Tanoğlu; "Bunların dışında genel itibari ile sıkıntılı bir işlem değildir. Her gün onlarca tıp merkezinde ve hastane de yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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