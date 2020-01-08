Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Şimşek, ‘’Tüp bebek tedavisinde taze mi yoksa dondurulmuş embriyo transferi mi?’’ sorusu hakkında bilgi verdi. Tüp bebekte iki ana uygulama mevcuttur. Yumurta toplandıktan sonra 3. ya da 5.gün ana rahmine embriyoyu transfer ederek yapılan taze tüp bebek tedavisi; embriyoyu dondurup 3. ya da 5.gün, adetten sonra rahim zarını hazırlayarak transfer edilen dondurulmuş tüp bebek tedavisidir. Peki, hangisi uygulanmalıdır?