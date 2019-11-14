Web TV Sen Anlat Karadeniz Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Genco toprağa veriliyor!

Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Genco toprağa veriliyor!

14.11.2019 | 10:29

Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümüyle evlerinize konuk oldu. Aksiyon dolu sahneleriyle hayranlarını meraklandıran dizinin final bölümünde yolun sonuna gelen Genco hapishanede intihar ediyor!

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

11:00
Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Nefes, Tahir, Yiğit ve Masal İstanbul'a gidiyor! 14.11.2019 | 10:33
03:31
Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Genco toprağa veriliyor! 14.11.2019 | 10:29
03:08
Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Nefes, avukat olmak istiyor! 14.11.2019 | 10:27
01:24
Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Genco, ölümle burun buruna geliyor! 14.11.2019 | 10:17
03:05
Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Öykü Gürman & Resul Dindar - Sarıl Bana 14.11.2019 | 10:13
01:20
Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Yiğit, Masal'ı kıskanıyor! 14.11.2019 | 09:55
02:31
Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Ferhat, Fikret’e destek oluyor! 14.11.2019 | 09:53
02:44
Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Genco nezarette! 14.11.2019 | 09:50
02:51
Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Yiğit için küçük aile meclisi toplanıyor! 14.11.2019 | 09:48
03:08
Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Genco hakim karşısında! 14.11.2019 | 09:46
01:43
Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Fikret tüm varlığını Yiğit'e bırakıyor! 14.11.2019 | 09:44
02:19:26
Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü full izle! - Nefes kesen final yayınlandı! 14.11.2019 | 11:34
02:19:26
Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm final tek parça izle 14.11.2019 | 00:34
00:30
Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm final fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz yeni ve son bölüm fragmanı izle 07.11.2019 | 08:09
02:04:22
Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Hemen izle 07.11.2019 | 08:08
00:30
Sen Anlat Karadeniz 63. Bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes, doğururken Tahir'i çılgına çeviren şok olay... 31.10.2019 | 08:24
02:02:54
Sen Anlat Karadeniz 62. son bölüm tamamı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça izle! 30.10.2019 | 23:51
00:40
Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm fragmanı yayınlandı 24.10.2019 | 01:36
01:58:13
Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm yeni bölüm full izle 24.10.2019 | 00:27
00:40
Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm fragmanı 17.10.2019 | 00:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN