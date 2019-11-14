Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Genco toprağa veriliyor!
Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümüyle evlerinize konuk oldu. Aksiyon dolu sahneleriyle hayranlarını meraklandıran dizinin final bölümünde yolun sonuna gelen Genco hapishanede intihar ediyor!
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