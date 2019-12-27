Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin direksiyonuna geçip ilk sürüşü böyle yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıtımın ardında yerli otomobilin direksiyonuna geçerek ilk sürüşü yaptı.
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