Emniyet'ten sosyal medyadaki darp iddiasına görüntülü yalanlama
Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında, “Kayseri ili Melikgazi ilçesi Metro kavşağında bir grup polisin kamyoncuyu yol ortasında darp etti” yalanıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Şahıs ikna edildikten sonra hastaneye götürülmüş, hastanede düzenlenen sağlık raporunda da kesinlikle darp/cebir vs. söz konusu olmadığı görülmüştür." ifadelerine yer verildi.
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