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'dan 'daki sel felaketi için son dakika açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elim bir olay, bir afet. Metrekareye 253 kilograma varan bir yağış söz konusu. Hasar gören tüm binaların, yolların tespitleri bir haftada tamamlanıp 2 ayda gerekli kaynak sağlanarak inşaatları bitirilecek" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 10.8.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 12:00
Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi için son dakika açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'daki sel felaketinde bir vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Tüm Karadeniz bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz, bu eylem planı çerçevesinde de sahada hızlı bir şekilde uygulamalarını yapacağız" dedi.

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, Ordu Valiliği'nde yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Afet nedeniyle bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyleyen Kurum, aileye taziye dileklerini iletti. Sele karşı gereken tedbirlerin alınacağını söyleyen Kurum, "Hasar gören tüm yollara ilişkin tespitleri, binaları, yolları hasar gören tüm inşaatların tespitlerini bir hafta içinde tamamlayıp iki ay içerisinde belediyemize gerekli kaynağı İller Bankamızdan sağlayıp hızlı bir şekilde başkanım bunların inşaatını bitirecek" dedi.

BÖYLE BİR ELİM OLAY 20 YIL ÖNCE MEYDANA GELMİŞ"

İklim değişikliğine dikkat çeken Kurum, "Derelerin kesitlerinden tutun da altyapıların kesitlerine varana kadar yapılması gereken neyse biz tüm Karadeniz bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz bu eylem planı çerçevesinde de sahada hızlı bir şekilde uygulamalarını yapacağız. En son böyle bir elim olay 20 yıl önce meydana gelmiş ve bugün yeniden böyle bir olayla karşı karşıya geldik. Tabii ki bu bir afet, altyapılar hiçbir zaman bu kesitlere, yağışlara göre hesap edilemez ancak, 'Bu afetlerden en az hasarla nasıl çıkabiliriz?' çalışmasını tüm Karadeniz bölgesi için yapıyoruz. İnşallah bunu yakın zamanda sahada uygulayacağız" şeklinde konuştu.

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Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi için son dakika açıklaması
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