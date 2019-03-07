Mübarek Regaip Kandili mesajları yayınlandı! Kısa ve uzun 2019 yeni Resimli Regaip Kandil mesajları ve sözleri

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen üç ayların başlangıcına sayılı saatler kaldı. 7 Mart Perşembe günü idrak edeceğimiz bu mübarek gün yine birlik ve beraberlik içerisinde geçecek. Türkiye genelinde camiler dolup taşacak, eller semaya yükselecek. Regaip Kandili mesajları da sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan bir tanesi olacak. Her yıl olduğu gibi yine kısa, uzun ve resimli seçenekler ile kandil mesajları sabah.com.tr adresinde. 2019 Resimli Regaip Kandili mesajları hemen sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

RESİMLİ REGAİP KANDİL MESAJLARI 2019

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Resimli Regaip Kandil mesajları seçeneklerinden bir tanesini hemen seçerek siz de bu önemli günde sevdiklerinize iyi dileklerinizi gönderebilirsiniz.

İşte 2019 kandil mesajı seçenekler;