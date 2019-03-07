Kandil mesajları ile sevdiklerinize tebessüm ettirin! 2019 yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri burada

Kandil mesajları için vatandaşların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Müslüman alemi için oldukça önemli olan bugün; vatandaşlar Google'da en güzel resimli Regaip Kandili mesajları araştırması yapıyor. Bu akşam dualarımızda vatan savunmasında şehit olan kahramanlarımızı, 15 Temmuz'da vatan için bayrak için demokrasi için şehit olan, gazi olan vatandaşlarımızı, terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizi, Afrin'de destan yazan vatan evlatlarını unutmamalıyız. En güzel kandil mesajları ile sizde kendinizi hatırlatın, hatırlanmanızı sağlayın...

EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI İLE HATIRLAYIN HATIRLATIN!