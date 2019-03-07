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  • Kandil mesajları ile sevdiklerinize tebessüm ettirin! 2019 yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri burada

ile sevdiklerinize tebessüm ettirin! 2019 yeni resimli mesajları ve sözleri burada

En güzel Regaip her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de! Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandiline ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Büyük bir özenle hazırladığımız kandil mesajları ile sizde sevdiklerinize, uzaklardaki yakınlarınıza, dostlarınıza ulaşın. En güzel kısa, uzun ve anlamlı mesajları özel olarak hazırladığımız içeriğimizde sizleri bekliyor. Bu mübarek günde aile büyüklerimizi, yakınlarımızı ihmal etmemeliyiz. Recep ayının ilk günü olan Regaip Kandili'nin hayırlara vesile olmasını, Ramazan'a ve Ramazan Bayramına kavuşmayı temenni ediyoruz. Bu gece yapılan ibadetlerin duaların ne denli önemli olduğunu unutmamalıyız.

Giriş Tarihi: 07.03.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 09:39
Kandil mesajları ile sevdiklerinize tebessüm ettirin! 2019 yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri burada

için vatandaşların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Müslüman alemi için oldukça önemli olan bugün; vatandaşlar Google'da en güzel resimli mesajları araştırması yapıyor. Bu akşam dualarımızda vatan savunmasında şehit olan kahramanlarımızı, 15 Temmuz'da vatan için bayrak için demokrasi için şehit olan, gazi olan vatandaşlarımızı, terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizi, Afrin'de destan yazan vatan evlatlarını unutmamalıyız. En güzel kandil mesajları ile sizde kendinizi hatırlatın, hatırlanmanızı sağlayın...

EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI İLE HATIRLAYIN HATIRLATIN!

Kandil mesajları ile sevdiklerinize tebessüm ettirin! 2019 yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri burada
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Kandil mesajları ile sevdiklerinize tebessüm ettirin! 2019 yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri burada
Kandil mesajları ile sevdiklerinize tebessüm ettirin! 2019 yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri burada
Kandil mesajları ile sevdiklerinize tebessüm ettirin! 2019 yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri burada
Kandil mesajları ile sevdiklerinize tebessüm ettirin! 2019 yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri burada
Kandil mesajları ile sevdiklerinize tebessüm ettirin! 2019 yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri burada
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