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'nde nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? İşte Regaip Kandili ve üç aylarda okunacak dualar yapılacak ibadetler

Bu mübarek güne bu yıl da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müslümanlar tarafından ibadetler ile geçirilecek bu yılın ilk kandilinde akrabaların ve sevdiklerin hatırını sormak büyük önem taşıyor. Camilerin dolup taşacağı, ellerin semaya yükseleceği bu önemli gün yine dualarla geçirilecek. Bu sabah saatlerinden itibaren ise ‘Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler’ araştırılmaya başladı. ’nde okunacak dualar ve yapılması gereken ibadetleri bir arada derledik. Peki, Regaip Kandili’nde ve üç aylarda hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?

Giriş Tarihi: 7.3.2019 14:15 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 14:16
Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? İşte Regaip Kandili ve üç aylarda okunacak dualar yapılacak ibadetler

Her sene, mübarek üç aylara girişin habercisi ve üç ayların ilk günü olan İslam âlemi tarafından coşku ile ve ibadetler yaparak kutlanıyor. Bu mübarek günde yapılacak birçok ibadet var. Bugünü manevi olarak dolu dolu geçirmek isteyen Müslümanlar ''nde hangi dualar okunur sorusunun cevabını araştırıyor. Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar ile ilgili tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Peki Regaip Kandili'nde hangi ibadetler nasıl yapılır? İşte ayrıntılar

REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR VE NASIL İBADET EDİLİR?

Vatandaşlar, "Kandilde hangi ibadetler yapılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Regaip Kandili'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler, ve bütün bilgiler...

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Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? İşte Regaip Kandili ve üç aylarda okunacak dualar yapılacak ibadetler
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