Kandil mesajları ile kendinizi hatırlatın! En güzel yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2019

Mübarek Regaip Kandil gecesinde dualarımızda, ibadetlerimizde Afrin'de desten yazan kahramanlarımızı, 15 Temmuz'da vatan için bayrak için demokrasi için hainlere karşı mücadele veren şehit ve gazilerimizi, her zaman ülkesi için gözünü kırpmadan can verenleri de unutmamalıyız. Kandil mesajları arasında en güzel, en yeni, en anlamlı ve en özgün 2019 Regaip Kandili mesajları her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de. Arapça kökenli Regaip kelimesinin Türkçe karşılığı da "rağbet edilen" olarak karşımıza çıkıyor.