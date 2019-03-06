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  • Kandil mesajları ile kendinizi hatırlatın! En güzel yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2019

ile kendinizi hatırlatın! En güzel yeni resimli mesajları ve sözleri 2019

İslam alemi açısından en mübarek günleri başlatan heyecanı tüm müslümanları sardı. Mübarek üç aylar Regaip Kandili ile başlıyor. En güzel resimli regaip ile sizde sevdiklerinize, uzaklarda yaşayan dostlarınıza, aile fertlerinize ve tüm Müslümanlara kandil mesajları ve görselleri ile gönül dolusu sevgilerinizi gönderebilirsiniz. Özel olarak hazırladığımızda en yeni 2019 Regaip Kandil mesajlarını bulabileceksiniz. Gerek WhatsApp, gerek Facebook gerek Twitter gerek SMS gerekse Instagram üzerinden en güzel resimli kandil mesajlarını gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 14:42
Kandil mesajları ile kendinizi hatırlatın! En güzel yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2019

Mübarek Regaip Kandil gecesinde dualarımızda, ibadetlerimizde Afrin'de desten yazan kahramanlarımızı, 15 Temmuz'da vatan için bayrak için demokrasi için hainlere karşı mücadele veren şehit ve gazilerimizi, her zaman ülkesi için gözünü kırpmadan can verenleri de unutmamalıyız. arasında en güzel, en yeni, en anlamlı ve en özgün 2019 mesajları her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de. Arapça kökenli Regaip kelimesinin Türkçe karşılığı da "rağbet edilen" olarak karşımıza çıkıyor.

Kandil mesajları ile kendinizi hatırlatın! En güzel yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2019

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Regaip kandiliniz mübarek olsun!

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Kandil mesajları ile kendinizi hatırlatın! En güzel yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2019

Ey! Bu sonsuz alemleri, bir zerreden var eden, Ey! Bu sonsuz nimetleri, kullarına yar eden, bizleri cennetine nail eyle... Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

Kandil mesajları ile kendinizi hatırlatın! En güzel yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2019

Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.

Kandil mesajları ile kendinizi hatırlatın! En güzel yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2019

Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri." Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Kandil mesajları ile kendinizi hatırlatın! En güzel yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2019

Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiypr, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyorurz.

Kandil mesajları ile kendinizi hatırlatın! En güzel yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2019

De ki; Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Kandiliniz mübarek olsun.

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