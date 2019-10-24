Müge Anlı'da yasak aşk skandalında son dakika haberi! Şahsanem Zengin'den şoke eden açıklama! Gencer Zengin'e ne oldu?

Müge Anlı'nın programında yaşanan son dakika gelişmesine göre bir yasak aşk skandalı daha ortaya çıktı. Tokat Almus'a bağlı Gölgeli'de yaşayan Şahsanem Zengin kocası Gencer Zengin'in 12 gündür kayıp olduğunu açıkladı. Şahsanem Zengin, en yakın arkadaşının kocası Gencer Zengin'le birlikte olduğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aldatılan kadın yaşadığı şoku atlatmaya çalışırken ağlayarak Müge Anlı'dan kocasının bulunmasını istedi. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları…

MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA GELİŞMESİ! ŞAHSANEM ZENGİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan yasak aşk skandalı bugünün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Bugüne kadar ekran başında pek çok vakayı çözüme kavuşturan Müge Anlı'da aldatılan Şahsanem Zengin şoke eden açıklamalarda bulundu. İşte Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkan yasak aşk skandalıyla ilgili detaylar