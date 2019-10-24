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'da yasak aşk skandalında haberi! 'den şoke eden açıklama! 'e ne oldu?

ATV ekranların reyting rekortmeni porgramı ile 'te haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Müge Anlı canlı yayında isimli kadın kocasının yasak aşk yaşadığını duyurdu. Kocasını yasak aşkının en yakın arkadaşı olduğunu iddia edilen Şahsanem Zengin konu ile ilgili ilk kez son dakika açıklamalarında bulundu. Şahsanem Zengin’in kocası 43 yaşındaki , 12 Eylül itibaren kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı. Ağlayarak kocasının bulunmasını isteyen kadın, Müge Anlı’nın programında olayların perde arkasını anlattı. İşte olayla ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 15:51
Müge Anlı'da yasak aşk skandalında son dakika haberi! Şahsanem Zengin'den şoke eden açıklama! Gencer Zengin'e ne oldu?

'nın programında yaşanan gelişmesine göre bir yasak aşk skandalı daha ortaya çıktı. Almus'a bağlı Gölgeli'de yaşayan kocası 'in 12 gündür kayıp olduğunu açıkladı. Şahsanem Zengin, en yakın arkadaşının kocası Gencer Zengin'le birlikte olduğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aldatılan kadın yaşadığı şoku atlatmaya çalışırken ağlayarak Müge Anlı'dan kocasının bulunmasını istedi. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları…

MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA GELİŞMESİ! ŞAHSANEM ZENGİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Müge Anlı ile 'te yaşanan yasak aşk skandalı bugünün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Bugüne kadar ekran başında pek çok vakayı çözüme kavuşturan Müge Anlı'da aldatılan Şahsanem Zengin şoke eden açıklamalarda bulundu. İşte Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkan yasak aşk skandalıyla ilgili detaylar

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Müge Anlı'da yasak aşk skandalında son dakika haberi! Şahsanem Zengin'den şoke eden açıklama! Gencer Zengin'e ne oldu?
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