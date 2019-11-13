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'nın programında Kemal Büyükdeniz cinayetine ilişkin son dakika haberi: "Katili söylersem ortalık karışır"

Ekranların en çok sevilen ve takip edilen programlarından yer alan ile Tatlı Sert'te, 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz cinayetine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve silahla vurulmuş hâlde bulunan Büyükdeniz cinayetinin üzerine gidilirken, oğul Yusuf Büyükdeniz'den kan donduran olaya ilişkin flaş bir itiraf geldi. Annesi ile beraber Müge Anlı canlı yayınına katılan Yusuf Büyükdeniz'in sözleri, gizemli olayı bambaşka bir boyuta taşırken; "Katili söylersem ortalık karışır" sözleri programa adeta damga vurdu. Genç adamın kuşkulu açıklamaları ise Müge Anlı ve program ekibi tarafından tepkiyle karşılandı. İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (13 Kasım 2019) yaşananlar ve son dakika haberinin kan donduran detayları...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 15:00
Müge Anlı'nın programında Kemal Büyükdeniz cinayetine ilişkin son dakika haberi: Katili söylersem ortalık karışır

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te, faili meçhul cinayetler ve kayıpların dosyaları çözülürken, gizem içeren olaylar aydınlatılmaya devam ediliyor. Öyle ki, programın bugün canlı yayınında 15 Ağustos tarihinde Mersin'in Anamur ilçesinde hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz cinayetinin üzerine gidildi. Kemal Büyükdeniz, hastaneye gitmek için evinden çıkmış, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı. Daha sonra, Büyükdeniz'in cesedi bulunurken 48 yaşındaki adamın silahla vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Evli ve çocuk sahibi olan adamın cansız bedeni ise evine sadece 20 dakika uzaklıkta Armutkırı bölgesinde bir çoban tarafından bulunmuştu.

MÜGE ANLI'DA KEMAL BÜYÜKDENİZ CİNAYETİNE İLİŞKİN SON DAKİKA!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınına çıkan Büyükdeniz'in oğlu çarpıcı bir iddia ortaya attı. Babasının katilini bildiğini söyleyen Yusuf, "Katili söylersem ortalık karışır" sözleri ile programa adeta damga vurdu. Oğul Yusuf Büyükdeniz, Müge Anlı ile programdakilerin ısrarı üzerine tereddüte düşüren sözlerine açıklık getirdi ve detayları teker teker aktardı. İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (13 Kasım 2019 Çarşamba) yaşananlar ve tüyler ürperten son dakika açıklamasının tamamı;

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Müge Anlı'nın programında Kemal Büyükdeniz cinayetine ilişkin son dakika haberi: "Katili söylersem ortalık karışır"
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