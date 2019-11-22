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Esrarengiz ailesi ile ilgili haberi! ile ilgili gelişmeyi açıkladı!

bugünkü canlı yayında esrarengiz ailesi ile ilgili gelişmesini açıkladı. Bir dönem programa damga vuran uzun bir süre gündemi meşgul etmiş, bütün ülkeyi ayağa kaldıran gelişmeler vatandaşlar tarafından yakın takip şeklinde izlenmişti. 'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile ile ilgili Kocaeli başsavcılığı harekete geçmiş ve olay sonuçlanmıştı. Şimdi ise Palu ailesi ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı canlı yayında konu ile ilgili ayrıntıları açıkladı. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 22.11.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 11:09
Esrarengiz Palu ailesi ile ilgili son dakika haberi! Müge Anlı Palu ailesi ile ilgili gelişmeyi açıkladı!

21 Aralık'ta Müge Anlı'nın programına başvuruda bulunan ailesi hakkında bir gelişmesi yaşandı. İçerisinde tecavüz, cinayet ve istismar gibi olayların yer aldığı esrarengiz aile Türkiye'nin gündeminin epey meşgul etmiş, sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Aile içerisindeki tuhaf olaylar Tuncer ile başlamış ve işler giderek sarpa sarmıştı. Öz çocuklarına istismar olayları ile birlikte, hamile kalırsa diye öldürülen bir kardeş gibi işin içinden çıkılmayacak tehlikeli olaylar sonucunda hakkındaki karar belli olmuştu. Palu ailesinin avukatları tahliyesini isteseler de programda bir son dakika gelişmesi yaşandı.

MÜGE ANLI PALU AİLESİ HAKKINDA YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMESİNİ AÇIKLADI!

ATV ekranlarının gündüz kuşağında yer alan ve rekor kıran programı ile Tatlı Sert'te Palu ailesi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Uzun dönem Türkiye'nin gündemini meşgul eden aileyi herkes yakından takip etmiş, konu ile ilgili hiçbir ayrıntıyı kaçırmak istememişti. Şimdi ise yaşanan gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında açıkladı.

İşte o detaylar…

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Esrarengiz Palu ailesi ile ilgili son dakika haberi! Müge Anlı Palu ailesi ile ilgili gelişmeyi açıkladı!
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