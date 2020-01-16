Müge Anlı'dan son dakika haberi! 600 Kadınla evlilik vurgunu yaptı! Canlı yayında böyle yakalandı...

Müge Anlı canlı yayın programından bugün bir son dakika haberi geldi. Programa katılan ve sahte gelinlerin kendilerini kandırdığını iddia eden 12 erkek programda dolandırıcıların yakalanması için yardım istemişti. Konu ile ilgili olarak canlı yayına bağlanan birçok vatandaşın kendilerinin benzer şekilde dolandırıldığını iddia etmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bugün Müge Anlı canlı yayınına çete lideri M.Ş. katıldı. Adı geçen kişinin Fas'tan tam 600 kadın getirttiği ve onlarca erkeği dolandırdığı ortaya çıktı. Bugün Müge Anlı canlı yayınından gelen son dakika haberi ile programda konuşulanları ihbar kabul eden Emniyet yetkilileri çete lideri M.Ş. gözaltına aldı. İşte yaşanan olay ile ilgili tüm detaylar…

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI!

'Sahte Evlilik Çetesi' ile ilgili ATV'de yayınlanan programında Emniyet yetkililerine seslenen Müge Anlı, "Saf insanları kandırıyorlar. Bunu burada bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim" demişti. Bugün stüdyoya gelen ve onlarca erkeği dolandıran çete liderinin Fas'tan tam 600 kadın getirttiği ortaya çıktı.

İşte canlı yayında yaşanan o anlar…