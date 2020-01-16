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'dan haberi! 600 Kadınla evlilik vurgunu yaptı! Canlı yayında böyle yakalandı...

programından haberi herkesi şoke etti. Atv ekranlarında yayınlanmakta olan programın canlı yayınında evlenme vaadiyle kandırıldıklarını iddia eden 12 vatandaş Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Olay sadece bu kadar kişiyle kalmayıp ülkenin birçok yerinden vatandaş canlı yayına bağlanarak sahte gelinlerin kendilerini dolandırdıklarını ifade etmişti. Var olduğu iddia edilen çete ile ilgili olarak çalışmalar başlattığını bildirdi. Suç duyurusunda bulunan evlilik mağduru vatandaşlar benzer yöntemlerle kandırılarak ciddi miktarlarda paralarını kaptırmışlardı. 16 Ocak bugün programında Türk erkeklerini dolandırdığı iddia edilen çete lideri stüdyodaydı. İşte programdan gelen son dakika haberi ve konu ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.1.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 16:11
Müge Anlı'dan son dakika haberi! 600 Kadınla evlilik vurgunu yaptı! Canlı yayında böyle yakalandı...

canlı yayın programından bugün bir haberi geldi. Programa katılan ve sahte gelinlerin kendilerini kandırdığını iddia eden 12 erkek programda dolandırıcıların yakalanması için yardım istemişti. Konu ile ilgili olarak canlı yayına bağlanan birçok vatandaşın kendilerinin benzer şekilde dolandırıldığını iddia etmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bugün Müge Anlı canlı yayınına çete lideri M.Ş. katıldı. Adı geçen kişinin Fas'tan tam 600 kadın getirttiği ve onlarca erkeği dolandırdığı ortaya çıktı. Bugün Müge Anlı canlı yayınından gelen son dakika haberi ile programda konuşulanları ihbar kabul eden Emniyet yetkilileri çete lideri M.Ş. gözaltına aldı. İşte yaşanan olay ile ilgili tüm detaylar…

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI!

'Sahte Evlilik Çetesi' ile ilgili ATV'de yayınlanan programında Emniyet yetkililerine seslenen Müge Anlı, "Saf insanları kandırıyorlar. Bunu burada bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim" demişti. Bugün stüdyoya gelen ve onlarca erkeği dolandıran çete liderinin Fas'tan tam 600 kadın getirttiği ortaya çıktı.

İşte canlı yayında yaşanan o anlar…

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Müge Anlı'dan son dakika haberi! 600 Kadınla evlilik vurgunu yaptı! Canlı yayında böyle yakalandı...
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