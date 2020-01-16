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'daki tüyler ürperten esrarengiz olaydan son dakika haberi: Canlı yayında kocasıyla ilgili söylediği iddia şoke etti

Ekranların reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te faili meçhul cinayetler çözüme kavuşturulurken kayıp dosyalar da araştırılmaya devam ediyor. Programın bugün yayınlanan son bölümüne, üç arkadaşıyla define aramak için giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ali Kaçar olayı damga vurdu. 63 yaşındaki adamın eşi Durdu Kaçar'ın son dakika olarak aktardıkları, stüdyoda ve ekranları başında bulunan milyonları şoke etti. Ali Kaçar'ı, kaybolduğu Musabozulduğu Yaylası'nda arama çalışmaları 24. gününe girilirken olayın iç yüzünü eşi Durdu Hanım Müge Anlı canlı yayınında anlattı. Eşi ile kaybolduğu gün yaşanan telefon konuşmasını anlatan Durdu Kaçar'ın ortaya attığı iddia ise stüdyoda adeta buz kestirdi. İşte, 15 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 16.1.2020 08:04 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 08:04
Müge Anlı'daki tüyler ürperten esrarengiz olaydan son dakika haberi: Canlı yayında kocasıyla ilgili söylediği iddia şoke etti

ile Tatlı Sert'in bugün yayınlanan son bölümünde, her bir detayı gizem içeren Ali Kaçar dosyası işlendi. 24 gün önce kaybolan ve arama çalışmalarıyla haberlere dahi konu olan Ali Kaçar'ın ailesi, Müge Anlı canlı yayınında son dakika açıklamalarında bulundu. O günden bu yana, Mersin'in Erdemli ilçesinde karla kaplı Musabozulduğu Yaylası'nda arama çalışmaları sürerken 63 yaşındaki adama henüz ulaşılamadı. Bunun üzerine, Ali Kaçar'ı aramak için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Kaçar'ın eşi Durdu Hanım, eşinin kaybolmasına giden süreci tüm detayları ile anlattı.

MÜGE ANLI'DA ESRARENGİZ OLAY!

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Ali Kaçar'ın eşi Durdu Hanım, eşiyle yaşadığı son telefon görüşmesinden itibaren gelişen olaylar zincirini aktardı. Durdu Hanım, eşinin kendisinden ev anahtarını istediğini ve 3 arkadaşıyla birlikte Musabozulduğu Yaylası'na gittiklerini ifade etti. Durdu Kaçar'ın ortaya attığı iddia ise, stüdyoda ve ekranları başında bulunanların adeta kanını dondurdu.

İşte, 15 Ocak Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;

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Müge Anlı'daki tüyler ürperten esrarengiz olaydan son dakika haberi: Canlı yayında kocasıyla ilgili söylediği iddia şoke etti
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