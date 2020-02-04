Esra Erol programından son dakika haberi! Yasin, canlı yayında Merve'nin ayaklarına kapandı ve sonra...

ATV ekranlarına gelen Esra Erol programında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir işlenen konular arasında yer alan Merve ve Yasin çiftinden gelen haberleri takip eden vatandaşlar şoke olacak görüntülere şahit oldular. Eşinden bir an önce ayrılarak çocuklarının velayetini almak istediğini belirten Merve Dokçam, eşinin kendisinini başka kadınlarla aldattığını belirterek boşanmak istediğini söyledi. Eşi Yasin ise kendisini affetmesini isterken hata yaptığını belirtti ve Merve'nin ayaklarına kapandı. İzleyiciler o anları izlerken şoke olurken Merve'nin sözleri ise skandal yarattı.

İşte son dakika haberinin detayları!