Asr Suresi okunuşu ve anlamı! Asr Suresi Türkçe Arapça oku

Asr Suresi, adını birinci ayette geçen 'asr' kelimesinden almıştır. Asr kelime olarak "zaman, çağ, ikindi vakti" gibi anlamlara gelir. Kuran-ı Kerim'in 103. suresidir ve 3 ayetten oluşmuştur. Surede, ziyan eden insanlardan bahsedilmektedir. İman edip iyi dünya ve ahireti için yararı işler yapanların ve birbirine hakkı, sabrı tavsiye edenlerinin ziyan eden insanlardan yerinin başka olduğu anlatılmıştır. Asr Suresi okunuşu, konusu ve anlamı gibi seçeneklere buradan ulaşabilirsiniz.

ASR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vel asr

2- İnnel insane le fi husr

3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

ASR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Asra yemin olsun ki,

2- İnsan mutlaka ziyandadır.

3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

ASR SURESİ KONUSU

Asr Suresi, iman edip iyi dünya ve ahireti için yararı işler yapanların ve birbirine hakkı, sabrı tavsiye edenlerinin ziyan eden insanlardan başka olduğunu anlatmaktadır. Bu ziyandan ancak şu dört özelliğe sahip olanların kurtulacağı ifade edilmiştir:

Samimi bir şekilde iman etmek (iman hakkında bk. Bakara 2/256; Nisâ 4/136-137); İyi işler yapmak, yani din, akıl ve vicdanın emrettiklerini yerine getirmek, yasakladıklarından kaçınmak; Hakkı tavsiye etmek; Sabrı tavsiye etmek