Asr Suresi okunuşu ve anlamı! Asr Suresi Türkçe Arapça oku

Asr Suresi, adını birinci ayette geçen 'asr' kelimesinden almıştır. Asr kelime olarak "zaman, çağ, ikindi vakti" gibi anlamlara gelir. Kuran-ı Kerim'in 103. suresidir ve 3 ayetten oluşmuştur. Surede, ziyan eden insanlardan bahsedilmektedir. İman edip iyi dünya ve ahireti için yararı işler yapanların ve birbirine hakkı, sabrı tavsiye edenlerinin ziyan eden insanlardan yerinin başka olduğu anlatılmıştır. Asr Suresi okunuşu, konusu ve anlamı gibi seçeneklere buradan ulaşabilirsiniz.
ASR SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel asr
2- İnnel insane le fi husr
3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr
ASR SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Asra yemin olsun ki,
2- İnsan mutlaka ziyandadır.
3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.
ASR SURESİ KONUSU
Asr Suresi, iman edip iyi dünya ve ahireti için yararı işler yapanların ve birbirine hakkı, sabrı tavsiye edenlerinin ziyan eden insanlardan başka olduğunu anlatmaktadır. Bu ziyandan ancak şu dört özelliğe sahip olanların kurtulacağı ifade edilmiştir: