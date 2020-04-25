Paramedik kahramanlar

SABAH, VAN 112 Acil servislerinin mesaisini gözlemledi. Van Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrılar en hızlı şeklinde değerlendirilerek, ekipler vakanın bulunduğu bölgeye sevk ediliyor. Hasta ve hastalarla temasa geçecek ambulans ekipleri, özel koruma kıyafetlerini giyiyor. Merkeze gelen ortalama çağrı sayısı 300'den 700'lere çıktı. 112 Acil Sağlık ekipleri, oluşturulan ambulans dezenfeksiyon alanında her vakandan önce ve sonra ambulansları düzenli olarak dezenfekte ediyor. Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mecnur Böyük, "Şüpheli hızlı bir şekilde uygun hastaneye ulaştırılıyor. Vaka adresine varıldığında vakadan ikinci bir değerlendirme yapıp komuta merkeziyle irtibata geçip hastaneye nakli sağlanıyor. Ekiplerimizin olay yerinde yaptığı müdahaleler donanımlarını tam olması konusunda önemle hassasiyet göstermeye çalışıyoruz" dedi.GAZIANTEP'TE aynı istasyonda görevli 112 Acil Servis çalışanı Paramedik Sibel ve Gülşah Arslanhan kardeşler, salgınıla mücadelede ön safta "omuz omuza" mücadele ediyor. Çağrı geldiğinde koruyucu kıyafetlerini birbirlerine giydirerek ambulansa koşan kardeşler gayretleri ve pozitif enerjileriyle takidr topluyor. Abla Sibel Arslanhan, "10 yıldır mesleğimi gururla yapıyorum. Kendimizi savaşta en öndeki asker gibi hissediyoruz. Çünkü hastayla ilk temasta biz bulunuyoruz. Kız kardeşimle ele ele vererek bu mücadelede elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz ve birbirimize daha fazla destek oluyoruz" dedi. Gülşah Arslanhan ise "Ablamla çalışmak benim için çok güzel bir duygu. Her sabah işten döndüğümüzde kıyafetlerimize ve kişisel bakımlarımıza dikkat ederek günü devam ettiriyoruz. Onun desteği ve özverisi benim için çok önemli" dedi.