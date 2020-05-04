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Son dakika haberleri: ne zaman bitiyor? ne zaman bitecek?

30 büyükşehir ve Zonguldak’ta corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan şehirler arası , dün alınan kararla bu gece yarısına kadar uzatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 15 günlük periyotlar ile uzatılan iller arası giriş çıkış yasağının, bugün gerçekleşecek kabine toplantısında ele alınacağı belirtildi. İller arası yasağın daha önceden 3 Mayıs Pazar gecesi sona ermesine karar verilmişti. Bugün gerçekleşecek kabine toplantısında bu konu yeniden değerlendirilecek. “ ne zaman bitiyor?” sorusu bugünkü kabine toplantısının ardından yanıt bulacak. İşte yasağı ne zaman bitecek sorusuna yönelik detayları içeren son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 4.5.2020 07:18 ABONE OL
Son dakika haberleri: Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor? 31 ile giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman bitecek?

ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı sonrası normalleşme takviminin gündeme geldiği son günlerde, " yasağı ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. 19 Nisan tarihinden itibaren 15 gün uzatılan dün sona eriyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından dün öğle saatlerinde yapılan son dakika açıklamasıyla, iller arası yasağın bir gün daha uzatılmasına karar verildi. Konu, bugün yapılacak kabine toplantısında tekrar değerlendirilecek ve nihai karar bu toplantının ardından açıklanacak. Dolayısıyla "Seyahat yasağı ne zaman kalkacak?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar gözünü bugünkü kabine toplantısına çevirdi. İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 18.04.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderilen 'Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' konulu genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılan tüm giriş-çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı belirtildi.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlama ile ilgili kararın, bugün gerçekleşecek kabine toplantısında değerlendirileceği ve tedbirin kapsamına ilişkin kararın bu toplantıda alınacağı belirtildi.

Seyahat yasağı ile ilgili tüm detaylar;

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Son dakika haberleri: Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor? 31 ile giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman bitecek?
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