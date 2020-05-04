Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buluyor! Okullar ne zaman, 1 Haziran’da mı açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Lise ve öncesi düzeyde eğitim gören milyonlarca öğrenci ve velileri, okulların açılacağı tarih ve telafi eğitiminin kapsamı, süresi gibi detaylara yönelik son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Corona virüsü mücadelesinde son dönemde yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte normalleşme sürecinde atılacak adımlar da planlanmaya başladı. Bu adımlardan bir tanesi de yaz mevsiminde yapılacak telafi eğitimi ve okulların açılacağı tarih. Peki okullar ne zaman, 1 Haziran'da mı açılacak? İşte okulların açılacağı tarihe ilişkin detayları içeren son dakika haberi..

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, katıldığı canlı yayında okullar ne zaman açılacak sorusuna "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." şeklinde yanıt verdi.

Konuyla ilgili nihai karar ise Bilim Kurulu tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanlığı tarafından verilecek.