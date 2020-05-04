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Son dakika haberi: sorusu yanıt buluyor! Okullar ne zaman, 1 Haziran’da mı açılacak?

Okullar ne zaman, 1 Haziran’da mı açılacak? Corona virüsü salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında örgün öğretime ara verilmişti. Ülkemizde görülen ilk vakaların ardından alınan bu kararın ardından gelişen süreçte eğitime EBA üzerinden devam edildi. Son günlerdeki vaka sayısında azalma ile birlikte normalleşme takvimi de gündeme gelmeye başladı. Normal hayata dönüş için atılacak adımlardan bir tanesi de okulların açılması. Dolayısıyla “?” sorusunun yanıtı, son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bu konu, Bilim Kurulu’ndan gelecek tavsiyeler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı kararı ile netlik kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların 1 Haziran’da açılması için hazırlıklarını tamamlarken devam şartı ve sınıf tekrarının söz konusu olmadığı biliniyor. Okullar ne zaman açılacak? İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları….

Giriş Tarihi: 4.5.2020 10:38 ABONE OL
Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buluyor! Okullar ne zaman, 1 Haziran’da mı açılacak?

? Lise ve öncesi düzeyde eğitim gören milyonlarca öğrenci ve velileri, okulların açılacağı tarih ve telafi eğitiminin kapsamı, süresi gibi detaylara yönelik son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Corona virüsü mücadelesinde son dönemde yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte normalleşme sürecinde atılacak adımlar da planlanmaya başladı. Bu adımlardan bir tanesi de yaz mevsiminde yapılacak telafi eğitimi ve okulların açılacağı tarih. Peki okullar ne zaman, 1 Haziran'da mı açılacak? İşte okulların açılacağı tarihe ilişkin detayları içeren son dakika haberi..

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, katıldığı canlı yayında okullar ne zaman açılacak sorusuna "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." şeklinde yanıt verdi.

Konuyla ilgili nihai karar ise Bilim Kurulu tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanlığı tarafından verilecek.

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Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buluyor! Okullar ne zaman, 1 Haziran’da mı açılacak?
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