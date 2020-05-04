Son Dakika Haberleri | Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor? 31 ile giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman bitecek? 4 Mayıs | Video

Başta sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı ile seyahat izni başta olmak üzere Corona virüsü önlemleri ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan şehirler arası seyahat yasağı, dün alınan kararla bu gece yarısına kadar uzatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 15 günlük periyotlar ile uzatılan iller arası giriş çıkış yasağının, bugün gerçekleşecek kabine toplantısında ele alınacağı belirtildi. İller arası yasağın daha önceden 3 Mayıs Pazar gecesi sona ermesine karar verilmişti. Bugün gerçekleşecek kabine toplantısında bu konu yeniden değerlendirilecek. Şu şehirler arası seyahat izin belgesi olmadan yolculuk mümkün değil. “Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor?” sorusu bugünkü kabine toplantısının ardından yanıt bulacak.