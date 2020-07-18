Yolcuların aklını çelecek

Türk kültürünü dünyaya tanıtma hedefiyle planlanan İstanbul Havalimanı Müzesi, dün "Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri" adlı sergiyle kapılarını açtı. Dış Hatlar Terminali'ndeki açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. Türkiye'ye gelen yabancı misafirin üçte birinin İstanbul Havalimanı'ndan (İHL) yurda girdiğinin altını çizen Bakan Ersoy, "Amacımız bu her yıl 15 milyon transit yolcunun aklını çelerek neler kaçırdığını kendine göstererek bir dahaki sene seyahat programında İstanbul'u ve Türkiye'yi tatil programına almasını sağlamak" dedi."İstanbul Havalimanı dünyaya açılan en büyük kapımız" diyen Vali Yerlikaya ise, "29 müzeden 316 eser bulunacak bu sergimizde Anadolu'nun ve İstanbul'un binlerce yıllık birikimini, kralların imparatorların kişisel eşyalarını, portrelerini; bir zamanlar dünyanın yönetildiği ecdat tahtını en modern teknolojik imkanlarla sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.