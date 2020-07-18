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Yolcuların aklını çelecek

’nda, Anadolu’daki medeniyetleri anlatan eserlerin yer aldığı müze açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı “Bu müze, 15 milyon transit yolcunun aklını çelerek ’yi tatil programına almasını sağlayacak” dedi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Yolcuların aklını çelecek
Türk kültürünü dünyaya tanıtma hedefiyle planlanan İstanbul Havalimanı Müzesi, dün "Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri" adlı sergiyle kapılarını açtı. Dış Hatlar Terminali'ndeki açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. Türkiye'ye gelen yabancı misafirin üçte birinin İstanbul Havalimanı'ndan (İHL) yurda girdiğinin altını çizen Bakan Ersoy, "Amacımız bu her yıl 15 milyon transit yolcunun aklını çelerek neler kaçırdığını kendine göstererek bir dahaki sene seyahat programında İstanbul'u ve Türkiye'yi tatil programına almasını sağlamak" dedi.

29 MÜZEDEN 316 ESER
"İstanbul Havalimanı dünyaya açılan en büyük kapımız" diyen Vali Yerlikaya ise, "29 müzeden 316 eser bulunacak bu sergimizde Anadolu'nun ve İstanbul'un binlerce yıllık birikimini, kralların imparatorların kişisel eşyalarını, portrelerini; bir zamanlar dünyanın yönetildiği ecdat tahtını en modern teknolojik imkanlarla sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Yolcuların aklını çelecek
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