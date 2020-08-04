Son Dakika Deprem Haberi: Malatya şiddetli deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Malatya'dan son dakika deprem haberi geldi ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi peş peşe verileri paylaştı. Malatya Merkez üslü deprem Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedilirken, yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Malatya'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.
Son dakika: Malatya'daki 5,2'lik depremde yaşanan sarsıntı ve panik anları kamerada | Video
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN MALATYA DEPREMİ AÇIKLAMASI
Bakan Soylu: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 4, 2020
Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor.
MALATYA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Vali Yırık, saat 12.37'de meydana gelen ve merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince araştırma yapıldığını belirtti.
"Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok." diyen Yırık, özellikle Sivrice ilçesinin Malatya sınırına yakın kırsal bölgelerinde incelemenin sürdüğünü söyledi.
KANDİLLİ RASATHANESİ MALATYA DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.7 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi de AFAD ile birlikte Malatya depremi hakkında detayları paylaştı. Depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıklarken, merkez üssünün yine Pütürge olduğunu bildirdi.
DEPREM ANINA İLİŞKİN İLK GÖRÜNTÜLER
Malatya'da yaşanan deprem ile ilgili, başta Diyarbakır olmak üzere çevre illerde yaşayan birçok vatandaş da sosyal medyada paylaşımda bulundu. Depremi uzun süre hissettiklerini söyleyen vatandaşlar, yaşadıkları paniği paylaştı.
SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! 5.2 büyüklüğünde... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA
Fahrettin Altun, Malatya depremi ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla aziz milletimizin yanındadır. Süreci en hafif hasarla atlatmak için tüm ekiplerimizin görevlerinin başındadır."
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