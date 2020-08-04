Son Dakika Deprem Haberi: Malatya şiddetli deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

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Haberi: Malatya şiddetli ile sallandı! ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Malatya ile sallandı! Gelen haberine göre Malatya Pütürge merkez üssünde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve , , illerinde yaşayan vatandaşlar depremi hissettiğini rapor etti. İçişleri Bakanı Soylu, Malatya depremi sonrası yapılan incelemelerde hasara yönelik bir tespitin olmadığını açıkladı. Kandilli Rastahanesi ise Malatya deprem büyüklüğünün 5.7 olduğunu duyurdu. İşte, son dakika deprem haberleri ve ile Kandilli Rasathanesi'ne ait son depremler listesi.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 18:42 Son Güncelleme: 4.8.2020 18:42 ABONE OL
Son Dakika Deprem Haberi: Malatya 5.2 deprem ile sallandı! AFAD son depremler listesi

Malatya'dan haberi geldi ve ile Kandilli Rasathanesi peş peşe verileri paylaştı. Malatya Merkez üslü , ve 'da da hissedilirken, yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Malatya'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.

Son dakika: Malatya'daki 5,2'lik depremde yaşanan sarsıntı ve panik anları kamerada | Video

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN MALATYA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Bakan Soylu: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor.

MALATYA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Vali Yırık, saat 12.37'de meydana gelen ve merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince araştırma yapıldığını belirtti.

Son Dakika Deprem Haberi: Malatya 5.2 deprem ile sallandı! AFAD son depremler listesi

"Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok." diyen Yırık, özellikle Sivrice ilçesinin Malatya sınırına yakın kırsal bölgelerinde incelemenin sürdüğünü söyledi.

KANDİLLİ RASATHANESİ MALATYA DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.7 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi de ile birlikte Malatya depremi hakkında detayları paylaştı. Depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıklarken, merkez üssünün yine Pütürge olduğunu bildirdi.

Son Dakika Deprem Haberi: Malatya 5.2 deprem ile sallandı! AFAD son depremler listesi

DEPREM ANINA İLİŞKİN İLK GÖRÜNTÜLER

Son Dakika Haberi: Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı anı ilk görüntüler... | Video

DEPREM DİYARBAKIR, ELAZIĞ VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Malatya'da yaşanan ile ilgili, başta olmak üzere çevre illerde yaşayan birçok vatandaş da sosyal medyada paylaşımda bulundu. Depremi uzun süre hissettiklerini söyleyen vatandaşlar, yaşadıkları paniği paylaştı.

SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! 5.2 büyüklüğünde... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son Dakika Deprem Haberi: Malatya 5.2 deprem ile sallandı! AFAD son depremler listesi

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Fahrettin Altun, Malatya depremi ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla aziz milletimizin yanındadır. Süreci en hafif hasarla atlatmak için tüm ekiplerimizin görevlerinin başındadır."

Son Dakika Deprem Haberi: Malatya 5.2 deprem ile sallandı! AFAD son depremler listesi

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Son Dakika Deprem Haberi: Malatya şiddetli deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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