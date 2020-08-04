Son Dakika Haberi: Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı anı ilk görüntüler... | Video
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Son dakika... Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! Malatya'daki 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Pütürge olduğu açıklandı. Kandilli Rasathanesi, AFAD Malatya Pütürge'deki depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.
KANDİLLİ RASATHANESİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ