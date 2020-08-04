Son dakika: Malatya'daki 5,2'lik depremde yaşanan sarsıntı ve panik anları kamerada | Video
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Son dakika haberi... Malatya'nin Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan sarsıntı ve panik anları görüntüleri ortaya çıktı!