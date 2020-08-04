SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! 5.2 büyüklüğünde... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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Malatya'dan son dakika deprem haberi geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklanırken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi. Malatya depreminin merkez üssünün Pütürge olduğu duyuruldu. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar ve AFAD son depremler listesi...