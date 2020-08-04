SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! 5.2 büyüklüğünde... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Malatya'dan son dakika deprem haberi geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklanırken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi. Malatya depreminin merkez üssünün Pütürge olduğu duyuruldu. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar ve AFAD son depremler listesi...