Orman yangınlarında sabotaj şüphesi

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde İnceler Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda önceki gün gece saatlerinde yangın çıktı. Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 6 arazöz ve 3 helikopter ile 20 yangın söndürme işçisi müdahale etti. Arazinin sarp ve ulaşılması zor bir alanda olması nedeniyle ekipler, yangına müdahalede zorluk çekti. Sarp arazideki yangın, dün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, yangında 1,5 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğünü belirtti. Yangında sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiğini kaydeden Çetinkaya, "Yangın saat 01.30 sıralarında üç farklı noktada başladı. Kasten yakıldığı şüphesi var. Soruşturma başlatıldı" dedi.İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda da dün yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, arazözler ve havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Toplam 1,6 hektar orman alanın zarar gördü. Yangını çıkardığı belirlenen K.G. (37) adlı kişi gözaltına alındı. Şüphelinin aklen malul olduğu ve çöpleri yakmak isterken olayın meydana geldiği belirtildi. Bu arada Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. Tutuklanan H.B'nin ifadesinde su kaynağından borularla su çekmek için çalışma yaptıkları sırada yaktıkları ateşin ormana sıçradığını söylediği öğrenildi.