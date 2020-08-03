SON DAKİKA: İzmir'deki dev yangın için Bakan Pakdemirli'den çarpıcı sözler: Böyle düşünmek saflık olur...

Son dakika haberi: İzmir'deki yangın dün gece kontrol altına alındı. Ancak çıkan sert rüzgar ile birlikte yangın tekrar kontrolden çıkarak yayılmaya başladı. Menderes ilçesi Çile mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda iyice büyüyen yangın sonrası çevredeki site boşaltıldı. Ekipler sabah saatlerinde yeniden havadan müdahaleye başladı. Karadan ve havadan müdahale onlarca ekibin katılımı ile sürüyor. Pakdemirli, yangınlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, İzmir'de son 1 haftada 33 yangın çıktığını söyledi.İşte son dakika haberinin ayrıntıları...