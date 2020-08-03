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: İzmir'deki dev yangın için Bakan Pakdemirli'den çarpıcı sözler: Böyle düşünmek saflık olur...

İzmir'deki yangından haberleri gelmeye devam ediyor. Menderes ilçesinde dün çıkan yangın, gece saatlerine kadar etkili oldu. Ekiplerin karadan ve havadan yoğun çabası ile yangın kontrol altına alındı. Ancak Çile mahallesi yakınlarında sertleşen rüzgar yangını yeniden büyüttü. Ekipler gece boyu uğraş verirken, 79 hanenin yaşadığı site önlem amaçlı boşaltıldı. Sabaha kadar süren müdahalelerde bir sonuç alınamadı. Gelen son dakika haberine göre; yangın boşaltılan Koru Sitesi'ne de sıçradı. Ekiplerin şafağın sökmesi ile birlikte yeniden havadan müdahaleye başladı. İşte İzmi'deki yangından korkutan görüntüler ve son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 03.08.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 13:55
SON DAKİKA: İzmir'deki dev yangın için Bakan Pakdemirli'den çarpıcı sözler: Böyle düşünmek saflık olur...

haberi: İzmir'deki yangın dün gece kontrol altına alındı. Ancak çıkan sert rüzgar ile birlikte yangın tekrar kontrolden çıkarak yayılmaya başladı. Menderes ilçesi Çile mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda iyice büyüyen yangın sonrası çevredeki site boşaltıldı. Ekipler sabah saatlerinde yeniden havadan müdahaleye başladı. Karadan ve havadan müdahale onlarca ekibin katılımı ile sürüyor. Pakdemirli, yangınlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, İzmir'de son 1 haftada 33 yangın çıktığını söyledi.İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: İzmir'deki dev yangın için Bakan Pakdemirli'den çarpıcı sözler: Böyle düşünmek saflık olur...

İzmir'in Menderes ilçesinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda rüzgarla birlikte etkisini artırdı.

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SON DAKİKA: İzmir'deki dev yangın için Bakan Pakdemirli'den çarpıcı sözler: Böyle düşünmek saflık olur...

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarına 40 arazöz, 7 helikopter ve 2 uçakla başlandı.

SON DAKİKA: İzmir'deki dev yangın için Bakan Pakdemirli'den çarpıcı sözler: Böyle düşünmek saflık olur...

Havanın kararmasıyla havadan müdahalenin durduğu yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle Ahmetbeyli Mahallesi'nin güneyine doğru ilerlediği gözlenen yangın, yerleşim alanlarını da tehdit etmeye başladı.

SON DAKİKA: İzmir'deki dev yangın için Bakan Pakdemirli'den çarpıcı sözler: Böyle düşünmek saflık olur...

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne kadar ilerledi. Menderes Kaymakamlığı, bölgede bulunan Koru Sitesi'nin tahliyesine karar verdi.

SON DAKİKA: İzmir'deki dev yangın için Bakan Pakdemirli'den çarpıcı sözler: Böyle düşünmek saflık olur...

79 hanelik Koru Sitesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne yakın Koru Sitesi'ne alevler gece saatlerinde ulaştı.

Alevlerin bölgedeki Ahmetbeyli Mahallesi'ne yaklaşması sebebiyle burada bulunan Gözlem sitesindeki evler de tahliye edildi.

SON DAKİKA: İzmir'deki dev yangın için Bakan Pakdemirli'den çarpıcı sözler: Böyle düşünmek saflık olur...

Öte yandan Ahmetbeyli-Özdere karayolu da yangına müdahale eden araçların rahat geçişinin sağlanması için sivil araçların ulaşımına kapatıldı. Yangının çıktığı Çile Mahallesi sakinleri de bahçelerine yaklaşan alevleri söndürmek için hortumlar ve kovalarla müdahalede bulundu.

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