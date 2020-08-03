Son Dakika: İzmir'de orman yangını! Tahliye edilen yerleşim yerine sıçradı... Canlı yayınla son durum | Video

Son dakika haberi... İzmir'in Menders ilçesinde başlayan orman yangını tahliye dilen siteye sıçradı! Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi ile kontrol altına alınan orman yangını sertleşen rüzgar ile yeniden tehlike oluşturmaya başladı. İşte İzmir Menderes'teki orman yangınında canlı yayaında son durum son gelişmeler...

Son dakika! Kötü haberler geliyor! İzmir'deki yangın tahliye edilen siteye sıçradı! Müdahale sürüyor...

İzmir'deki yangından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Menderes ilçesinde dün çıkan yangın, gece saatlerine kadar etkili oldu. Ekiplerin karadan ve havadan yoğun çabası ile yangın kontrol altına alındı. Ancak Çile mahallesi yakınlarında sertleşen rüzgar yangını yeniden büyüttü. Ekipler gece boyu uğraş verirken, 79 hanenin yaşadığı site önlem amaçlı boşaltıldı. Sabaha kadar süren müdahalelerde bir sonuç alınamadı. Gelen son dakika haberine göre; yangın boşaltılan Koru Sitesi'ne de sıçradı. Ekiplerin şafağın sökmesi ile birlikte yeniden havadan müdahaleye başladı. İşte İzmi'deki yangından korkutan görüntüler ve son dakika detayları...