Son Dakika: Manisa'da orman yangını! Dakikalar içinde yayıldı... | Video

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Manisa’nın Ahmetli ilçesi Hacıköseli Mahallesinde başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken sabah saatlerinde alevler kayboldu. Rüzgarın başlamasıyla Hacıköseli ile Sivrice arasındaki vadide yangının kuzey tarafında tekrar alevler yükseldi. Arazözlerin eğimden dolayı ulaşamadığı noktaya helikopterle müdahaleler tekrar başladı. Diğer bölgelerde ise soğutma çalışmaları devam ediyor.