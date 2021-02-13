Son dakika haberleri: İstanbul'daki yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika haberi: İstanbul Ümraniye'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan çocuklarından biri alt kata alınmak isterken mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düştü. Çatıda mahsur kalan diğer çocuk ise vinç ile kurtarıldı. Korku dolu anların en net görüntüsü ortaya çıktı.