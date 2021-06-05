İstanbul Arnavutköy'de tavuk çiftliğindeki yangın büyük çapta hasara neden oldu
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İstanbul Arnavutköy'de bağlı Dursunköy Mahallesi'nde bulunan tavuk çiftliğinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, tavuk çiftliğinde büyük çapta maddi hasara neden oldu. Çiftlikteki yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.
Arnavutköy Dursunköy Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde saat 23.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çiftlik çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü tavuk çiftliğinde yangın nedeniyle büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın sonucu, ölen tavuk olup olmadığı soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirlenecek. Çiftlikteki yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerde, çiftlikten yükselen alev ve dumanlar geceyi aydınlatıyor. Yangının çıkın nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.