Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...
21.05.2021 | 15:30

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Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. 5 katlı binadaki yangın itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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