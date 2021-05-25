Video Yaşam İstanbul Eyüpsultan'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Eyüpsultan'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Eyüpsultan'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
25.05.2021 | 07:12

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İstanbulEyüpsultan'da sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

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