SON DAKİKA: Cihangir'de bir kadını taciz etmişti! İfadesi şoke etti '7 yıl önce...'

Son dakika haberi: Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı.
Kadın şikayette bulunmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti.
Kimliği tespit edilen Berzan E.Ç., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı.
Şüphelinin yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenildi.
Berzan E.Ç.'nin, parktaki bankta yanına oturduğu kadını rahatsız ettiği, kadının kalkarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada tacizde bulunduğu tespit edildi.
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Berzan E.Ç.'nin 2014 yılında dayısının tecavüzüne de uğradığını söylediği belirtildi.
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Polisteki işlemleri devam eden şüpheli adliyeye sevk edildi.
"ÇOK PİŞMANIM BİR ANLIK GAFLETE KAPILDIM"
İstanbul Beyoğlu Cihangir'de bir kadının uğradığı taciz ve saldırının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, tepki aldı. Polis, görüntülerden tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Yüzde 50 oranında zihinsel engelli olduğunu öne süren saldırgan Berzan Eren Ç. adliyeye sevk edildi. Emniyette suç kaydının bulunmadığı belirtilirken 7 yıl önce tacize uğradığı iddia edildi. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde "Çok pişmanım bir anlık gaflete kapıldım" dediği ileri sürüldü.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkta elinde telefon ile yürüyen bir kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı. Direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkılan genç kadının görüntüleri, sosyal medyada infiale neden olmuştu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yanmıştı.
BEYOĞLU POLİSİ ÇAY BAHÇESİNDE YAKALADI
Sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), polis ekipleri tarafından Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı.
YÜZDE 50 ZİHİNSEL ENGELLİ
Şüpheli Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde kendisinin yüzde 50 oranında zihinsel engelli olduğunu ve psikolojik sorunlarının olduğunu söylediği öne sürüldü. Şahsın 2014 yılında dayısı tarafından tecavüze uğradığı ve sokakta kaldığı sıralarda tacize uğradığı iddia edildi.
Öte yandan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde "Bir anlık gaflete kapıldım çok pişmanım" dediği öğrenildi. Şüpheli hakkında daha önceden yakıları tarafından 12 kez kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Şahsın olaydan sonra önce Zeytinburnu'na oradan da Sancaktepe'ye geçtiği öğrenildi.