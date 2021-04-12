SON DAKİKA: Cihangir'de bir kadını taciz etmişti! İfadesi şoke etti '7 yıl önce...'





Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkta elinde telefon ile yürüyen bir kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı. Direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkılan genç kadının görüntüleri, sosyal medyada infiale neden olmuştu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yanmıştı.