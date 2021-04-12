Video Yaşam SON DAKİKA: Cihangir sapığı olayında flaş gelişme! İstanbul Cihangir'de dehşet saçan bıçaklı sapık yakalandı

SON DAKİKA: Cihangir sapığı olayında flaş gelişme! İstanbul Cihangir'de dehşet saçan bıçaklı sapık yakalandı

SON DAKİKA: Cihangir sapığı olayında flaş gelişme! İstanbul Cihangir'de dehşet saçan bıçaklı sapık yakalandı
12.04.2021 | 08:37

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Son dakika haberleri... Sosyal medyada tepki çekn Cihangir sapığı yaklanarak gözaltına alındı!

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SON DAKİKA: İstanbul Cihangir'de genç kadına bıçaklı sapık dehşeti! Cihangir sapığına sosyal medyada tepki yağdı...

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