SON DAKİKA: Cihangir sapığı olayında flaş gelişme! İstanbul Cihangir'de dehşet saçan bıçaklı sapık yakalandı
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Son dakika haberleri... Sosyal medyada tepki çekn Cihangir sapığı yaklanarak gözaltına alındı!
SON DAKİKA: İstanbul Cihangir'de genç kadına bıçaklı sapık dehşeti! Cihangir sapığına sosyal medyada tepki yağdı...